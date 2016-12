Özel Çorlu LIFEPORT Hospital Genel Müdürü Yuşa Saldıray Saltoğlu, sağlık hizmetinde yerini alan hastanelerinin A’dan Z’ye kurumsal yapısı, fiziki özellikleri, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Saltoğlu, 8 Kasım 2016 tarihinde Çorlu’da hizmete giren ve hasta kabulüne başlayan hastanenin kurumsal yapısı, fiziki özellikleri ve yapılan yatırımları anlattı. Adından anlaşıldığı gibi “Çorlu’nun Yaşam Limanı” olmak için hizmet edeceklerini belirten Saltoğlu, tamamen hasta odaklı Çorlu’ya sağlık alanında en uygun fiyatlar ile hizmet vermek istediklerini ifade etti.

“7 tane özel yoğun bakım ünitesi olan bölgedeki ilk hastane”

Saltoğlu, “Çorlu’da hizmet veren As Tıp Merkezi ve Asrın Tıp Merkezi birleşti ve yanlarına yeni ortaklar alarak, şu an bulunduğumuz adreste 100 yatak kapasiteli hastanemizi hizmete açtık. 100 yataklı hizmet veren, 54 hasta odası, 4 ameliyathane, 2 odalı uyku laboratuvarı bulunmakta. İleri teknolojide ekipmanlara sahip 17 yetişkin yoğun bakım ünitesi, bunun 7 tanesi özel olan bölgedeki ilk hastane oluşumuzda farkımızı ortaya koyuyor. Kurumumuzda üzerinde hassasiyetle durduğumuz diğer bir konu da yeni doğan yoğun bakım ünitesi. Hayata gözlerini yeni açan minik misafirlerimiz için 13 adet yeni doğan bakım ünitemiz mevcut. Binamızın havalandırma, ısıtma, soğutma gibi sistemleri yüzde100 akıllı sistem ile hizmet veriyor. Yılda 120 bin poliklinik yapma kapasitesi olan hastanemiz yine günde 24 ameliyat yapma kapasitesine sahip. 30 kişilik hekim kadromuz ile birlikte 185 personel ile her alanda hizmet edebilecek donanımımız mevcut. 8 bin metre kare 11 katlı binada geniş bir acil servisimiz var. Misafirlerimize kaliteli sağlık hizmeti üretirken, kaliteli bir otelcilik hizmeti de vereceğiz. Sektörde hem yönetim hem de yatırım alanındaki tecrübelerimize inanıyor ve güveniyoruz. En büyük amacımız Çorlu’ya sağlık hizmeti adına iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak. Güncel teknolojiye sahip ekipmanlarımız ve çok değerli hekimlerimiz ile kapılarımızı açtık” dedi.

“Uyku laboratuvarında kaliteli ve güvenilir tedavi hizmeti veriyoruz”

Hastanenin bölümleri, ameliyathaneler ve poliklinikler hakkında da bilgi veren Saltoğlu, epilepsi, psikiyatri ve nörolojik durumlarda doktor talepleri doğrultusunda hastanede hizmet veren Uyku Laboratuvarı hakkında şunları söyledi: ‘’Uyku Laboratuvarında uyku sağlığının bozulmasına neden olan tüm uyku hastalıkları ile güncel tanı ve tedavi hizmetini kaliteli ve güvenilir bir şekilde vermekteyiz. Hasta normal ve doğal yollar ile uyuyarak uykuda solunum durması veya çeşitli hastalıkların gün yüzüne çıkması sonucunda teknisyenler tarafından hasta izleniyor ve buna göre rapor tutuluyor”

“Tek kişilik izole odalar yapıldı”

Özel Çorlu LIFEPORT Hospital Genel Müdürü Yuşa Saldıray Saltoğlu, ameliyathaneler ve polikliniklere de dikkat çekti. Tek kişilik yoğun bakım ünitelerindeki amaçlarının genel durumu ileri derecede bozulmuş, stabil olmayan, özellikli cerrahi sonrası postoperatif dönemde, ileri monitarizasyon ihtiyacı ve tedavi gereksinimi olan hastalar yoğun bakım ünitesinde yatırıldığını belirtti. Saltoğlu, (Renal yetmezlik, kalp, akciğer vs) Çocuk hastalar, enfekte hastalar, özel steril ünitelerde yatması gereken hastalar için tek kişilik izole odalar yaptırdıklarını ifade etti.

“Amacımız bölgeye kaliteli hizmet sunmak”

Sadece Çorlu’ya değil, tüm bölgeye hizmet etmek istediklerini belirten Saltoğlu, sağlık turizminde de yer alacaklarını belirtti. Saltoğlu, “Hedefimiz insanların geldiği zaman hoşnut olabileceği fiyat politikamız ile bölgeye hizmet etmek ve sağlık turizmi içerisinde yer alarak şikayeti en aza indirgemiş bir hastane olmak. Ortada hasta odaklı yönetim şekli olan büyük ve ciddi bir yatırım var. İlerideki hedefimiz ise hastanemizde Mikro Cerrahi ünitesi kurarak oluşabilecek kazalarda kol veya bacak kopmalarında merkez haline gelmek. Herkesin dostu olacağımıza biz yürekten inanıyoruz” dedi.