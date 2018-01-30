Trakya havası aktarlara yaradı

Gündüzleri hava sıcaklığının 7 dereceyi bulduğu Tekirdağ’da güzel havaya aldanarak ince kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş hasta oldu. Aktarların yolunu tutan vatandaşlar ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnuna yoğun ilgi gösteriyor. Kar yağışının bu sene olmaması birçok hastalığa sebep olduğunu aktaran aktarlar, gribe karşı şifalı bitkilerin tüketilmesi gerektirdiğini vurguladı.

“Hastalıkların artığını düşünüyoruz”

14 yıldır aktar olduğunu ifade eden Hasan Bedel, kar yağışının olmaması hastalıklara neden olduğunu vurgulayarak, “Bu sene havaların güzel gitmesi sebebi ile kar yağışı Trakya’da pek görülmedi, Tekirdağ’ımızda da aynı şekilde buda daha fazla hastalığa sebep oldu. Müşterilerimizin yine bu senede kış çayına olan talebi artmış durumda, yine bunların başını ıhlamur çekiyor geçen seneye göre ıhlamur fiyatını düşüşte. Bu sene alıcılar, açısından da iyi bir fırsat oldu. Havaların güneşli gitmesi ve kar yağışı olmaması sebebi ile de hastalıkların arttığını düşünüyoruz. Buda biz, aktarlara olan talebi arttırmış durumda. Bu da kış çaylarına olan talebi aynı şekilde arttı diyebiliriz” dedi.

“iyi giyinilmemesi neticesinde hastalıklarda artmış oluyor”

Vatandaşların kentte havaların kimi zaman çok soğuk kimi zaman da sıcak olduğunu belirterek sık sık hastalandıklarını vurgulayan Bedel, “Bu hastalıkların sebebinin havaların hızlı bir şekilde değişmesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani gündüz biraz daha ısınıyor akşam üzerileri ve sabahları daha soğuk bir hava oluyor. Güzel tedbir alınıp iyi giyinilmemesi neticesinde hastalıklarda artmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Aktarlar, geçen yıla onaranla ıhlamur fiyatlarında yaşanan düşüş talebi arttırdığını, ıhlamurun fiyatının, 100 TL civarında satışa sunulduğunu belirtti.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

