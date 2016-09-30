Kurban Bayramı sonrası yoğun hareketliliğin yaşandığı Havsa Canlı Hayvan Pazarı, İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun kararıyla bir hafta süreyle kapatıldı. Haftanın her cumartesi günü yaklaşık 600 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın satılmak üzere geldiği pazarın, 8 Ekim 2016 tarihinde açılması planlanıyor.

Havsa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Belediye İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun 30 Eylül 2016 tarih ve 1 No’lu kararı ile 01 Ekim 2016 tarihinde Belediyemiz Canlı Hayvan Pazarı hastalık tehdidine karşı önlem almak maksadıyla 1 haftalığına kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ergin Yıldız

