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Trami Tayfunu Japonya'ya ilerliyor

Trami Tayfunu Japonya'ya ilerliyor
Trami Tayfunu Japonya'ya ilerliyor

Japonya'da etkili olması beklenen ve çok güçlü olduğu açıklanan Trami Tayfununun hafta sonu etkili olması bekleniyor.

Trami Tayfunu'nun, Japonya genelinde yüksek hızda ilerleyeceği belirtilirken hafta sonu şiddetli yağış ve fırtına sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Yavaş yavaş ilerleyen Trami tayfununun, Okinawa ve Amami adalarına yaklaştığı aktarıldı. Bölgede yüksek dalgalar, şiddetli rüzgar ve yağışa karşı dikkatli olunması yönünde çağrı yapıldı. Japonya'da iki önemli havayolu şirketi JAL ve ANA bazı uçuşlarını iptal etti.
Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Alexander Gerst, Japonya'ya doğru hareket eden tayfunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.  

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