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Tramvay ile otobüs çarpıştı

Eskişehir'de bir servis otobüsü ile tramvayın çapışması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Tramvay ile otobüs çarpıştı

01 Şubat 2018 09:59

Kaza, Hasan Polatkan Caddesi ile Kırım Caddesi'nin kesiştiği noktada yaşandı. Mamure tramvay durağından kalkış yapan tramvay, bu sırada raylardan geçmeye çalışan servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi zarar meydana geldi.

Öte yandan sosyal medyada kazayı yorumlayan bir çok sürücü; ışıkların yeşilden kırmızıya hızlı dönüş yaptığını belirttiler. Ayrıca tramvayın her zaman geçiş üstünlüğüne sahip olmasının mantıksız olduğunu da aktaran sosyal medya kullanıcıları, otobüs sürücüsünün haklıyken haksız duruma düşeceğini iddia ettiler.

Yıldırım Demirbaş
 

 

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