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Tramvay istasyonunda korku dolu anlar

Sultangazi’de tramvay ile yolculuk eden yarı çıplak bir şahıs, yolcuları rahatsız edip “imdat” frenini çekince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Tramvay istasyonunda görevlilere çektiği bıçağı etrafa savuran şahıs, silah çeken polis ekiplerine de “Beni vurun” diye bağırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan zanlı ise polis merkezine götürüldü.

Tramvay istasyonunda korku dolu anlar

07 Mart 2018 10:20
Tramvay istasyonunda korku dolu anlar - Tıkla İzle

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Tramvay istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, önce yolcuları sözlü olarak rahatsız etmeye başladı. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, tramvay istasyona gelmeye yakın “imdat” frenini çekti. Makinistin bilgi vermesi üzerine tramvaya gelen güvenlik görevlileri şahsı indirdi. Bunun üzerine şahıs üstünü çıkartarak yarı çıplak bir şekilde güvenlik görevlilerine bıçak çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendilerine bıçak çekerek etrafa savuran şahsa silah çekti. 

Şahıs gözaltına alındı, polis elinden yaralandı 

Şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, bir yandan da yanına yaklaşamaya çalıştı. O esnada şahsın etrafa bıçak sallamasından ötürü olay yerindeki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre sonra koşarak tramvay istasyonundan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilerek elindeki bıçağı alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Esentepe Polis Merkezine götürüldü. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Polise “Beni vurun” diye bağırdı 

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yarı çıplak bir halde görevlilere bıçak çeken şahıs istasyonun içine doğru yürüyor. Bir süre sonra şahıs istasyonun içine doğru koşmaya başlıyor. O esnada elinde silah çeken polis memuru ise şahsa yaklaşarak ikna etmeye çalışıyor. Şahıs ise polis ekiplerine, “Beni vurun” diye bağırıyor. Kısa süreli arbedenin ardından şahıs kaçmaya başlıyor.  

Doğan Can Cesur

 

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