Tramvay motosiklet ile çarpıştı:1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.G. yönetimindeki 41 DY 704 plakalı motosiklet kavşaktan geçtiği sırada Ü.Ç. kontrolündeki tramvayla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan D.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri D.G.’ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk kontrolleri yapılan D.G. ardından ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen D.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Oğuzhan Eke - Murat Kanber