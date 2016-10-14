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Tramvay üzerinde ölüm yolculuğu

Eskişehir’de tramvay tamponuna asılan ve düşmemek için birbirlerine güçlükle tutunan çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Tramvay üzerinde ölüm yolculuğu

14 Ekim 2016 09:59

Eskişehirli vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarından tramvaylarda her gün ortalama binlerce kişi seyahat ediyor. Kentin merkezi caddelerinden geçen tramvaylar, bir yandan ulaşım konusunda insanlara büyük kolaylık sağlarken, diğer yandan ise, dikkatsiz sürücü veya yayalar sebebi ile kazalara karışıyor.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir tramvayın tamponuna çıkan 3 çocuk, yaptıkları tehlikeli hareketler ile adeta yürekleri ağza getirdi. Ray üzerinde ilerleyen tramvayın arkasından koşarak tutunup, ardından tamponuna çıkan çocuklar, kazaya davetiye çıkararak metrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. Yaptıkları tehlikeli yolculuk sırasında, çocuklardan biri dengesini kaybedince, yanında bulunan arkadaşının kapüşonundan sıkıca tutması üzerine düşmekten son anda kurtuldu. Birkaç durak sonra tramvaydan atlayan çocuklar kaçarak gözden kayboldu.

Öte yandan, tramvay içinde yolculuk yapan vatandaşlar ise, aracın arka kısmını gösteren kameranın olmamasına tepki göstererek, asılan çocukları vatmanın göremediğini ve çocukların düşmesi durumunda hesabını kimin vereceğine dair sitem etti. 

Mustafa Kaplan

Etiketler: eskişehir, ölüm yolculuğu, tramvay


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