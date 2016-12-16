Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan Gar-Tekkeköy raylı sistem hattında Türkiş ile Mimar Sinan İstasyonları arasında çocuklar tarafından 2 hafif raylı sistem aracına içinde taş bulunan kartopu atıldı. Kartopunun içine taş koyarak 5512 ve 5509 nolu tramvayların bölgeden geçişi esnasında tramvaylara atan çocuklar, 2 tramvayın da ön cam ve yan camlarının büyük ölçüde zarar görmesine neden oldu. Atılan taşlı kartopular camların çatlamasına yol açarken, bu durumun vatmanın görüş alanının kapanmasına sebebiyet verdiği için hizmet veren 2 adet hafif raylı sistem aracı yolcularını uygun istasyonda tahliye edip servis dışı onarım çalışmalarının yapılabilmesi için raylı sistem depo bölgesine çekildi.

Telci: “Emniyet soruşturma başlattı”

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci, “15 Ararlık 2016 Perşembe günü cama taş atılması olayı yolcu yoğunluğunun en fazla olduğu zaman diliminde gerçekleşmiştir. Üniversite İstasyonu’ndan hareket eden 5512 no.lu tramvay sürücüsünün yapmış olduğu telsiz anonsu ile kameralardan 9-10 yaşlarındaki çocukların tramvaylara taşlı kartopu attıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili Operasyon Merkezi tarafından bölgeye güvenlik ve emniyet birimleri yönlendirildi. Bu esnada üniversite yönüne giden 5509 no.lu tramvayında ön camına atılan taşlı kartopu camın çatlamasına sebep oldu. Yine bölgeden geçen 5521, 5505 ve 5507 no.lu tramvaylara da kartopu atan çocuklar bu tramvaylara da küçük çaplı zararlar vermiştir. Meydana gelen olayda tramvay içerisinde seyahat eden yolcular endişe duyarken olaya tepki gösterdiler. Olaya sebebiyet veren çocuklar emniyet mensupları tarafından tespit edilmiş ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesi 3. fıkrasına göre ‘haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksamasına sebebiyet vermek’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca tramvaylarda meydana gelen maddi zarar ve işletme kaybının tespit edilerek taraflardan tahsil edilmesi için SAMULAŞ olarak hukuksal süreci başlatmış bulunuyoruz. Daha büyük zarar ve aksamalar yaşanmaması için ebeveynlerin bu konuda daha hassas davranarak çocuklarını bilinçlendirmelerini rica ediyoruz” dedi.