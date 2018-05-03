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Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Samsun’da tramvayda insanlık dersi veren gencin Iraklı olduğu ortaya çıktı.

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

03 Mayıs 2018 16:08

Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp ona giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine konu bir anda Türkiye gündemine oturdu. Gencin kim olduğu merak konusu oldu. İnsanlık dersi veren genç, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı araştırma sonucu belirlendi. Gencin Irak uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Alsamaraie olduğu ortaya çıktı. 4 yıldır Türkiye'de olan Alsamaraie'nin 3 yıldır Samsun'da yaşadığı, sanayide ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.  

Erdi Demür-Şahin Binici
 

 

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