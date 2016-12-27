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Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Beyazıt'ta tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

27 Aralık 2016 14:22
Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kabataş-Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kazada tramvay vagonu altında kalan vatandaş, feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede polis tarafından da geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda hayatını kaybeden vatandaş, tramvayın altından çıkartıldı. Kazanın etkisiyle raydan çıkan tramvay vagonu da tekrar raylara yerleştirildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Dükkanda oturuyorduk, sert bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda bir kişinin tramvayın altında parçalanmış olduğunu gördük. Tramvayın altında kan damlaları vardı" dedi.
Kaza sırasında tramvayda bulunan bir vatandaş ise "Biz tramvayın içindeydik aniden fren yaptı. Biz o anda panikledik ne oldu diye. Önce kedi olduğunu söylediler ancak baktık ki insan. Karşıdan karşıya geçen genç bir vatandaştı. O anda kapılar açıldı biz de aşağı indik" ifadelerini kullandı. 

Tugay Saday

Etiketler: Kabataş - Bağcılar seferi, kaza, tramvay


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