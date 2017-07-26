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Transferin gözdesi Kjaer UEFA maçında kadroda yok

Strum Graz ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçı için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Simon Kjaer kadroya alınmadı.

Transferin gözdesi Kjaer UEFA maçında kadroda yok

26 Temmuz 2017 13:17
Fenerbahçe, Avusturya'ya gitti - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya giderken takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer kadroda yer almadı. İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının transfer listesinde olan Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi. 

Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti. 

Bozhan Memiş


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