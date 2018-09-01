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Transferin kazananı Beşiktaş

Beşiktaş, gelen ve giden oyunculara harcanan para konusunda ligin en çok kar eden takımı oldu. Siyah-beyazlılar oyuncu satışından 14 milyon euro kazanırken transferlere toplam 2.5 milyon euro harcadı.

Transferin kazananı Beşiktaş

01 Eylül 2018 15:09

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonu geride kalırken, takımlar da kadrolarını şekillendirdi. Özellikle UEFA’nın Finansal Fair-Play şartları nedeniyle kulüpler, eskisi gibi uçuk transferler yapamazken, bu sezon özellikle 3 büyükler transfer dönemini karla kapattı. Oyuncu satışından en çok para kazanan takım Fenerbahçe olsa da, en çok kar elde eden takım Beşiktaş oldu. Bu sezon kadrosuna Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Loris Kaius ve Adem Ljajic’i katan siyah-beyazlılar, bu isimlerden Ljajic için 1 milyon 250 bin euro, Loris Karius için de 1 milyon euro kiralama ücreti ödedi. Kartal, Umut Nayir için de Osmanlıspor’a 250 bin euro ödedi. Diğer futbolcuları bonservis bedeli olmadan kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transfer dönemini 2.5 milyon euro harcayarak kapattı.

3 FUTBOLCUDAN 14 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda olan Fabri için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’la 6 milyon euro karşılığında anlaşırken, Sırp yıldız Dusko Tosic’i de Çin’in Guangzhou takımına 4.5 milyon Euro karşılığında sattı. Geçen sezonun ikinci yarısında 500 bin euro karşılığında 6 aylığına Club Brugge’a kiralanan Matej Mitrovic, yine bu kulübe 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle satıldı. Kartal 3 futbolcudan 14 milyon euro bonservis bedeli kazanırken, transfere 2.5 milyon Euro harcadı ve 11 milyon 500 bin euro kasada kaldı. Ligde en çok satışı 25 milyon euro ile Fenerbahçe yaparken, sarı-lacivertliler, yeni transferlere bonservis ve kiralama ücreti olarak 17.5 milyon euro ödedi.

Bozhan Memiş

 

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