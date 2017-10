Transist 2017 2 Kasımda başlıyor

Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (Transist 2017), 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde 10'uncu kez kapılarını açacak. Fuar; innovation (inovasyon), integration (entegrasyon), information (bilgi sistemleri), intelligence (iş zekası) teması etrafında ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojiler ziyaretçiler ile buluşacak. Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılarak; katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak.

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleşecek Transist 2017’nin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Rusya Başkonsolosu Andrey Podelyshev tarafından yapılacağı bildirildi.

10'uncu yılda partner şehir: Moskova

Yenilikçi toplu ulaşım sistemleri ile benzerlik gösteren dünyanın en önemli şehirleri arasındaki İstanbul ve Moskova; Transist 2017 kapsamında 'Partner Şehir' çatısı altında buluşacak. Transist 2017’de iki şehir arası deneyim aktarımından yola çıkarak ülkeler arası ticari potansiyele katkı sağlanması hedefleniyor.

Ulaşım sektörünün önemli isimleri Transist 2017’de

World Wide Fund for Nature (WWF) Canada Başkan ve Ceo’su, Toronto Belediyesi Eski Başkanı David Miller, Transport for London (TFL) Yönetim Kurulu Üyesi Michael Liebreich keynote konuşmaları ile ulaşımın geleceğini anlatacak. Bu isimlerin yanı sıra; IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, MPrime Danışmanlık Hizmetleri Partneri Ioannis Minis, Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo, Koç Sistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok kongrede görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl 23 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’na bu yıl ilginin daha yoğun olması beklendiği kaydedildi.