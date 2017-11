Transist 2017 İstanbul'da kapılarını açtı

Kapılarını açan Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (Transist 2017), üç gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda sürecek. Fuar; innovation (inovasyon), integration (entegrasyon), information (bilgi sistemleri), intelligence (iş zekası) teması etrafında ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojiler ziyaretçiler ile buluşturuyor. Transist 2017 ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılıyor. Katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanıyor. Fuarın açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Rusya Başkonsolosu Andrey Podelyshev tarafından yapıldı. Açılışa ayrıca yerli yabancı davetliler katılım gösterirken, mehteran takımı da yerini aldı.

''Moskova ile kardeşlik bağı içinde böyle işbirliği içine girilmesini çok önemsiyorum''

Açılışa katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''Biz, ülke genelinde bütün ulaştırma türlerinin birbirleriyle entegrasyonuna verdiğimiz önem gibi İstanbul'da ve benzer şehirlerde önemli projeler yapıyoruz. Çözüm ortağı olarak çözümler üretiyoruz. Burada da yine çözümler üretmeye devam edeceğiz. İstanbul, içinden deniz geçen tek kent. İki kıtayı birleştiren tek kent. Tarihi dokusuyla, kültür mirasıyla, inanç mirasıyla ve ciddi sayıda mirasa sahibiz. Ona doğru sahip çıkmak gerekir. İstanbul'da Boğazı'ndan geçen tehlikeli yük taşımacılığından kaynaklı kente zarar verilmemesi adına, çözüm üretilmesi adına yine Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak 'Kanal İstanbul' projesinde çalışıyoruz, yürütüyoruz. Büyükşehir belediyesi, kurum ve kuruluşlarla ahenk içinde çalışma yürütüyoruz. Burada da çalışmaları son aşamalara getirdik. Amacımız, İstanbul ve İstanbul trafiğini rahatlatmak. Gözümüz, ecdadın bize mirası olan İstanbul'u ve onun etrafındaki kültür varlığımızı da ziyadesiyle koruyabilmek. İki gün boyunca sürecek kongrede çok şey tartışılacak ve konuşulacak. İnşallah çözüm önerileri getirilecek. Çözüm önerilerinden yaralanmak adına bizde bakanlık olarak her zaman ki gibi hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen çok kişi, kurum ve kuruluş var. Hepsi adına İstanbul Belediye Başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu sene Moskova ile kardeşlik bağı içinde böyle işbirliği içine girilmesini de çok önemsiyorum. Moskova şehrini çok gördüm. Orada da çözüm üretilmek adına birçok proje yapılıyor ama orada da ciddi bir trafik var. Hem ülkemize hem de başka ülkenin şehirlerine, iki şehrin işbirliği inşallah örnek olacak'' şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ''Bu yıl yapılan fuarda toplantıda kardeş şehir olarak Moskova var. İnanıyorum ki Moskova'da da bu konu önemli halde ve çözümü beraber arayacağız. Kalabalık ve iki kıta arasında bir köprü olan şehirde bulunacak çözümler, bütün dünyaya belki bir örnek olacak. Problemlerde çıkış kapısı olarak görülecek ve inanıyorum ki burada yapılan çalışmaların, dünyada medeniyet ve kültür adına önemli bir katkısı olacak. İki gün boyunca sürecek bu toplantının İstanbul, ülkemiz ve dünyadaki bu problemi yaşayan şehirler adına önemli çözümler ve katkılar sunacağına inanıyorum. İşimiz; demiryolu, raylı sistem olsa da aslında medeniyet ve kültür adına burada bir katkı sunmak olduğunu düşünüyorum. Katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer bunları yapar ve başarırsak gelecek nesillere önemli miras bırakmış olacağımızı düşünüyorum'' dedi.

''Bu yılki tema; 4İ''

Fuar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, ''Vatandaşların ve sektör temsilcilerinin bu fuara yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. 10 binin üzerinde ziyaretçinin fuara katılacağını tahmin ediyoruz. 150 fazla firmanın temsilcisi ve firma buraya katılım sağladı. Bu yıl ki tema '4İ'; innovation (inovasyon), integration (entegrasyon), information (bilgi sistemleri), intelligence (iş zekası ). Bu tema kapsamında özellikle 2 gün boyunca önemli oturumlarda ciddi konuşmalar gerçekleşecek. Akademik kadrolar, profesör hocalarımız, ciddi anlamda sektörün önde gelenleri ve genel müdürler bu oturumlarda konuşmacı olarak ulaşım sektörünü gelişimi hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklar. Daha önceki senelerde olduğu gibi biz, ön hazırlık yaptık. Buradan çıktıları ise bir sonraki seneye kullanmak üzere değerlendireceğiz. Partner Moskova, tarihi ve kültürel yapısı anlamında İstanbul'a benzer bir şehir. Trafik anlamında da Moskova'daki gelişim, İstanbul ile ciddi anlamda benzerlik taşıdığı için Moskova'yı partner şehir olarak belirledik. Bu sektöre gönül vermiş vatandaşlarımız fuara bekliyoruz'' diye konuştu.

10'uncu yılda partner şehir: Moskova

Yenilikçi toplu ulaşım sistemleri ile benzerlik gösteren dünyanın en önemli şehirleri arasındaki İstanbul ve Moskova; Transist 2017 kapsamında 'Partner Şehir' çatısı altında buluşuyor. Transist 2017’de iki şehir arası deneyim aktarımından yola çıkarak ülkeler arası ticari potansiyele katkı sağlanması hedefleniyor.

Ulaşım sektörünün önemli isimleri Transist 2017’de

World Wide Fund for Nature (WWF) Canada Başkan ve Ceo’su, Toronto Belediyesi Eski Başkanı David Miller, Transport for London (TFL) Yönetim Kurulu Üyesi Michael Liebreich Keynote konuşmaları ile ulaşımın geleceğini anlatacak. Bu isimlerin yanı sıra; IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, MPrime Danışmanlık Hizmetleri Partneri Loannis Minis, Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo, Koç Sistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok kongrede görüşlerini katılımcılarla paylaşıyor.