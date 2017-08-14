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Traore sezonun ilk yarısını kapattı

Trabzonspor maçında ayağı kırılan Abdou Razack Traore’nin sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi. Traore, futbolun en talihsiz anlarından bir tanesini yaşadığını söyledi.

Traore sezonun ilk yarısını kapattı

14 Ağustos 2017 13:25

Süper Lig’in 1. haftasında oynanan Trabzonspor maçında Durica’nın darbesiyle sakatlanan ve oyunu terk ettikten sonra yapılan kontrollerinde ayak bileğinde kırık tespit edilen Atiker Konyasporlu oyuncu Abdou Razack Traore, sezon başında takımını yalnız bıraktığı için üzgün olduğunu ifade etti.

52. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında hastaneye kaldırılan ve yapılan kontrollerinde ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilen Traore’ye ambulansla geldiği Trabzon Havaalanında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, antrenörler, takım arkadaşları ve kulüp personeli geçmiş olsun dileklerini iletti.

Traore, yaşadığı pozisyon ile ilgili yaptığı açıklamada, “O pozisyon sırasında Ferhat’tan topu aldıktan sonra sola doğru hareketlendim. Rakibim de ayağıma, bileğime doğru sert bir müdahale yaptı. Büyük bir acı hissettim. Acı hissettikten sonra kalktım devam etmeye çalıştım. Baktım ki dayanılacak gibi bir acı değil tekrardan yere yattım. Değiştirilmemi istedim. Çünkü acım çok büyüktü. Çok üzgünüm. Futbolun en talihsiz anlarından bir tanesini yaşadım. Sezonun başında takımıma yardımcı olmak istiyordum. Yapacak bir şey yok. Bir an önce iyileşip takımıma yeniden katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sezonun ilk yarısını kapattı

Traore’nin son durumu ile ilgili bilgi veren kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığını bildirdi. Oyuncunun Trabzon’da ve Konya’da kontrollerinin yapıldığını ifade eden Kürklü, “Traore’nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuzun sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz” dedi. 


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