Tren düdüğü ile güne başlayıp, soluğu ringde alıyorlar

18 yıldır Devlet Demir Yollarında hat bakım ve onarım memuru olarak görev yapan Ali Yağız’ın çocukları Hamit (18) ve Yiğit Yağız (16) kardeşler, yaklaşık 7 yıldır kick boks ile uğraşıyor. Nostaljik Türk filmlerinde olduğu gibi tren garının üst katındaki lojmanda hayatlarını sürdüren Yağız ailesinin sporcu kardeşleri, her gün sabah erken saatlerde evlerinin önünde çalan tren düdüğüyle güne erken saatlerde başlıyorlar. Erken uyanmanın verdiği dinçlikle vakit kaybetmeden kick boks antrenmanlarına giden Yağız kardeşler, aynı zamanda da lise öğrencisi.

Daha önceleri tekvando yaptığını ifade eden Hamit Yağız, “Daha sert ve yumruklu bir spor yapmak istiyordum. Okulumuzun karşısında bir spor salonu vardı. Yaklaşık 2 sene önce bu spora orada başladım. Geç başladığım için büyükler kategorisinde mücadele ediyorum ama kardeşim gençlerde başladığı için onun başarılı olma şansı daha yüksek” dedi.

“Birbirimizi tamamlıyoruz”

Ege Bölge Birincisi abisinin ardından kick boksla tanışan Yiğit Yağız da bu sporla abisi sayesinde tanıştığını ifade ederek, “idmanları birlikte yapıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz” diye konuştu. Türkiye Üçüncülüğü de kazanan Yiğit Yağız, “Bundan sonraki hedefim Türkiye Şampiyonluğu. Babam sayesinde spora başladık, sabah trenlerin düdük sesiyle güne başlıyoruz. İlk başlarda bu sesler bizi uyutmuyordu ama sonradan alıştık. Trenlerin sayesinde erken uyanıp güne zinde başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yağız kardeşler, geçtiğimiz aylarda İzmir’de düzenlenen kick boks turnuvasının finalinde de karşı karşıya gelerek ayrı bir heyecan yaşadı. Finalde birbiriyle dövüşmeyen kardeşlerden Hamit turnuva birincisi olurken, Yiğit ise ikinci oldu.



Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

