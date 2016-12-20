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Tren öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Muş'ta hemzemin geçitte kara saplanan öğrenci servisine yük treninin çarpması sonucu biri öğrenci 2 kişi yaralandı.

Tren öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

20 Aralık 2016 16:04

Alınan bilgilere göre, özel bir rehabilitasyon merkezinden aldığı engelli öğrencileri Ortakent köyüne götüren Ömer Balık yönetimindeki 49 AG 397 plakalı servis aracı, hemzemin geçitte kara saplandı. Yoğun sisten dolayı trenin gelişini son anda fark eden araç sürücüsü Ömer Balık, öğrencilerin büyük kısmını tahliye ederken, son öğrenciyi almak istediği esnada minibüse yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle hemzemin geçitten şarampole düşen aracın sürücüsü Ömer Balık ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kenan Yıldırmaz isimli vatandaş, her sabah saat 08.00'de servisin gelip öğrencileri okula götürdüğünü belirterek, “Muş'tan dönüş yaparken, araç rayların üzerinde durmuş. Şoför de treni geç fark etmiş. Treni fark ettikten sonra öğrencileri çıkarmaya başlamış. Sonra tren gelip araca çarptı. Çok şükür öğrencilerin durumu iyi, ama şoförün durumu biraz ağır" dedi.

Alaattin Aktaş isimli vatandaş ise aracın rayların üzerinde takıldığını ve ilerleyemediğini belirterek, "Minibüs gelip buraya takılı kalmış. Araç ne ileri ne geri gidememiş. Trende gelip araca çarpmış" diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: öğrenci, tren


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