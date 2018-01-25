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Tren tonlarca kimyasal madde yüklü tıra çarptı

Uşak’ta hemzemin geçitte yaşanan kazada tren, 22 ton kimyasal madde yüklü tıra çarptı. Kazada kimyasal maddeler yola döküldü.

Tren tonlarca kimyasal madde yüklü tıra çarptı

25 Ocak 2018 14:12
Tren tonlarca kimyasal madde yüklü tıra çarptı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu Özdilek kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan dönen 37004 nolu vagonsuz tren, Sercan Kaçmaz idaresindeki 41 YK 953 plakalı 22 ton kimyasal madde yüklü tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan kimyasal maddeler yola döküldü.

Tır sürücüsü Kaçmaz, hemzemin geçitten geçtiği esnada bariyerin kapanmadığını iddia ederken, trenin sirenini duyduğunu fakat çok yakın olduğu için rayların üzerinde kaldığını ifade etti.

Çevreye dökülen kimyasal maddeler nedeniyle bölge karantina altına alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ekipler olay yerinden numuneler alarak inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı Uşak-Denizli yolu trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı. 

Ferhat Bal - Ertunç Öztürk
 

 

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