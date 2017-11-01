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Trenin altında kalan genç feci şekilde can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde, test treninin çarptığı genç feci şekilde can verdi.

Trenin altında kalan genç feci şekilde can verdi

01 Kasım 2017 08:54

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Halkapınar metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Halil Bingöl, Halkapınar istasyonu yakınındaki tren raylarında bulunduğu sırada, Cumaovası-Aliağa arasında sefer yapan test treninin çarpması sonucu altında kaldı. Olayı gören istasyondaki güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AKS ekipleri, trenin altında kalan Bingöl'ü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, istasyonun güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, olayın intihar mı ya da kaza mı olduğu yönünde araştırma başlattı. Trenin altında kalarak feci şekilde can veren Bingöl'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi

Etiketler: İzmir, tren çarpması

 

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