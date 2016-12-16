Edinilen bilgiye göre olay, Salihli Tren İstasyonu’nda meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan 32527 sefer sayılı Alaşehir bölgesel yolcu trenini binmeye çalışan Engin Baran (25) dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Baran, olay yerinde hayatını kaybetti. Baran’ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Engin Baran’ın Kars İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı izinli olarak Salihli'ye geldiği öğrenildi.

Behzat Akcan