Trenin çarptığı baba ile kucağındaki çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Memure-Osmaniye seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507 sefer sayılı yük treni, Rızaiye Mahallesinde kucağında çocuğuyla raylardan geçen Mustafa Kavun'a (28) çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, baba ve çocuğu Mehmet Kavun'un öldüğünü belirledi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sinir krizleri geçiren ölenlerin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenazeler, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Resul Özdil

