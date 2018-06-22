Trenin çarptığı genç kız yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 20 Haziran Çarşamba günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Bahar G.’ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Bahar G.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, ardından özel bir hastaneye sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Bahar G. bugün hayatını kaybetti.