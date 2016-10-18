Kaza gece saat 22.00 sıralarında Alaybey İZBAN istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Menemen-Cumaovası seferini yapan tren Alaybey İstasyonu’na geldiği sırada istasyonda bekleyen 60 yaşındaki Mustafa Ş. trenin önüne atladı. Mustafa Ş.’nin atladığını gören duraktaki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Mustafa Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Mustafa Ş.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay sonrası tek hat üzerinden yapılan seferler Mustafa Ş.’nin cesedinin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Abdülaziz Baydilli