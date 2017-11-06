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TREPAŞ yöneticileri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Halabak ile görüştü

Trakya Elektrik Perakende Satış (TREPAŞ), Lüleburgaz Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Emin Halebak ile görüştü.

TREPAŞ yöneticileri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Halabak ile görüştü

06 Kasım 2017 23:30

TREPAŞ Tahakkuk Tahsilat, Edirne ve Kırklareli Müşteri Hizmetleri Müdürü Burak Savaş, Kırklareli MHM Sorumlusu Volkan Çekinmez ve Lüleburgaz MHM Sorumlusu Melek Tan Özkök Belediye Başkanı Emin Halebak’a makamında görüştü.

Serbest Tüketiciler için hazırlanan güncel satış kampanyaları, yenilenen Müşteri Hizmetleri Merkezleri, modern Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Keşan merkez belde ve köyleri hakkında güncel konuları değerlendirildi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda, TREPAŞ ve Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de yakın koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalara devam edileceği bildirildi. 

Etiketler: Trakya Elektrik Perakende Satış

 

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