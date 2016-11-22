Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de evden silah seslerinin duyulması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve gitti. Evde yapılan incelemede M.T. isimli şahsın öldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri M.T.'ye ateş eden M.Ö.'yü gözaltına aldı. Ayrıca polis, O.S. isimli bir zanlının da Y.Ö.'ye ait telefonu yağma yöntemiyle aldığını belirledi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ö. ve O.S. tutuklandı.

İsmail Gündüz

