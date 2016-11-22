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Tribün liderinin vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tribün liderinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Tribün liderinin vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

22 Kasım 2016 18:00

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de evden silah seslerinin duyulması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve gitti. Evde yapılan incelemede M.T. isimli şahsın öldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri M.T.'ye ateş eden M.Ö.'yü gözaltına aldı. Ayrıca polis, O.S. isimli bir zanlının da Y.Ö.'ye ait telefonu yağma yöntemiyle aldığını belirledi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ö. ve O.S. tutuklandı.  

İsmail Gündüz
 

Etiketler: tribün lideri


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