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Tribün var merdiven yok

Malatya’da antrenman sahası için inşa edilen tribünün merdivenleri yapılmayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Tribün var merdiven yok

13 Aralık 2016 18:09

Orduzu Pınarbaşında Yeni Malatyaspor’a ait olan antrenman sahalarının yanında yer alan sulama deposunun üzerine tribün inşa edildi. Bu hafta oynanan Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor U21 1. Lig müsabakasını izlemek için sahaya gelenler tribünü kullanmak isteyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait birimler tarafından yapıldığı öğrenilen su deposu ve tribün çalışmasında merdivenlerin henüz tamamlanmaması “tribün var merdiven yok” eleştirilerini de beraberinde getirdi.
Büyük ölçüde tamamlanan inşaat alanındaki tahta merdiveni duvara yaslayarak, güçlükle tribünlere çıkan futbolseverler, ‘tribünü yapanlar acaba merdiveni unuttular mı’ diye maçı izleyen basın mensuplarına serzenişte bulundu.

Oynanan U21 müsabakasını Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: merdiven, tribün


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