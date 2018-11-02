Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener'e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti. Şener'in vefat haberini alan sarı-lacivertli taraftarlar tribünde sessiz bir şekilde oturdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için Türk Telekom Stadyumu'na gelen ve tribünde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.