Tribündeki koltuğu hep boş kalacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli Koray Şener için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törene Koray Şener'in ailesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Fenerbahçeli Futbolcular, Erwin Koeman ve sarı-lacivertli taraftarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Koray Şener'in büyük bir Fenerbahçe sevdalısı olduğunu ifade ederek, “Bugün senin için burada en sevdiğin unutulmaz anıların olduğu yerdeyiz. Burada olan olmayan milyonların sevgisiyle uğurluyoruz. Biz bu 10 Kasımda Atatürk'ün huzurunda binlerle seni temsil edeceğiz. Bu sezon seni her maçta seni anarak çıkacağız. Sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Okul açıktaki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız. Bu tribünlerde seni her zaman yaşatacağız. Ailene arkadaşlarına aile olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan camiamıza baş sağlığı diliyorum. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Koray Şener'in okul açık tribününde yer alan koltuğuna Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Topal ve Şener'in ailesi çelenk bıraktı. Daha sonra okunan duaların ardından Şener'in cenazesi omuzlara alındı. Şener'in cenaze namazı ikindi vaktinde Kocaeli Körfez Camii'nde kılınacak ve burada defnedilecek.

Mustafa Esen