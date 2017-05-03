Tribüne silahla giren taraftar olayına soruşturma

TFF 1. Lig 30. haftada Denizlispor ile Elazığspor arasında oynan maçta, bir taraftarın tribünlere silahla girmesiyle ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“29 Nisan 2017 günü saat 15.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in 30. haftasında Denizlispor - Elazığspor arasında oynanan müsabakada maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunurken Elazığsporlu bir taraftarın Elazığspor atkısı açtığı sırada belindeki silahla fotoğraflandığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Denizlispor - Elazığspor arasında oynanan müsabakada, stadyumda alınan emniyet tedbirlerinden sorumlu özel güvenlik görevlileri ve diğer resmi görevliler hakkında Denizli Valiliğince gerekli soruşturma başlatıldı.”

(Medeni Topaloğlu/İHA)