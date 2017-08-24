Tribünlerden Van Persie’ye tepki

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Vardar karşısında 59 dakika oyunda kaldı. Yıldız futbolcu, Makedon temsilcisi karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyarken, tribünlerin de tepkisini çekti. 59. dakikada oyundan çıkan Robin van Persie’yi taraftarlar ıslıklarken, bu futbolcunun yerine oyuna dahil olan Roberto Soldado ise alkış aldı. Soldado’nun girmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra Neustadter’le golü buldu.

AVRUPA GOLCÜSÜ NEUSTADTER

Fenerbahçe’nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, Vardar karşısında kaydettiği golle bu sezon 2. golünü attı. Roman, ilk golünü Sturm Graz deplasmanında atmıştı.

Vardar karşısında 60 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanan Fenerbahçe, kilidi açan golü 61. dakikada Roman Neustadter’in ayağından buldu. Valbuena’nın kullandığı korner atışında iyi yer tutan Roman, topu filelere göndererek takımı ve tribünleri ateşleyen isim oldu. Bu gol, Neustadter’in de bu sezonki 2. golü oldu. Sturm Graz ile deplasmanda oynanan ilk maçta Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, Neustadter, yine Valbuena’nın asistiyle takımının 2. golüne imzasını atmıştı.

Bozhan Memiş