Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler bir iş hanında kaçak sigara satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyona Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisi ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de destek verdi. İş merkezine baskın düzenleyen ekipler iş hanının tamamen kaçak sigarayla dolu olduğunu gördü. Terör örgütünün finans kaynağı olan 1 trilyon değerindeki 125 bin adet kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu. İş hanından çıkarılarak kamyonlara yüklenen kaçak sigaralar, 3 kamyonla taşındı.

Operasyon anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş merkezine giren ekipler kaçak sigara sattığını belirledikleri şahısları göz altına alıyor. Daha sonra iş hanında bulunan sigaralar çöp poşetlerine doldurularak kamyonlara yükleniyor. Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.

Volkan Kayalar

