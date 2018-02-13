Trimbox İstanbul tanıtımını gerçekleştirdi

Kuruluşunun 10'uncu yılına ulaşan Yurttaş Holding Trimbox markasını, İstanbul şubesini ve medya sektörüne girişini gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tanıttı. Holding başarısını sinema ve dizi dünyasına taşıyor. 20 reklam filmi, uzun metraj film ve dizi projeleriyle sektörün iddialı şirketlerinden olmayı hedefliyor. Yoğun katılımla gerçekleştirilen basın toplantısına Yurttaş Holding CEO’su Evren Yurttaş, Parla Şenol, Fatoş Seğmen, Ünal Zorer, Atılay Uluışık, Sevda Dalgıç, Ahmet Sarsılmaz ve Bora Gencer gibi ünlüler de katıldı. Evren Yurttaş’ın minik kızı sahneye çıkarak Fatoş Seğmen’den mikrofonu aldı. Sahneden inmek istemeyen minik Nadide Yaren, solonda kahkahalara yol açtı.

Evren Yurttaş, yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar üretiminin haricinde hedeflerinin 7 milyon 600 bin adet daha satış hedefleyen şirketimiz, bir hisse bir milyon olacak. İş dünyasındaki hızlı yükselişimizin mutluluğu dışında artık sinema ve dizi sektöründe varız. Reklamfobia adında yeni bir şirket kurduk ve 23 Mart’ta ‘Selahattin Dınlamaz’ ismiyle yeni bir sinema filminin çekimlerine başlayacağız. Filmin adını da çok düşündük ve sonunda Selahattin Dınlamaz olmasına karar verdik" dedi.

Evren Yurttaş, kendini canlandıracak oyuncu olarak da binlerce aday arasından Selahattin Taşdöğen’e karar verdiklerini söyledi.

Yıldırım düşmesi, trafo patlaması, elektrik voltaj dalgalanmaları ve özellikle konutlar ile işyerleri içinde oluşan voltaj darbelerinin elektrik tesisatında ve cihazlarda yol açtığı hasarları engellemek üzere geliştirilen Trimbox, 2014 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk kez verilen 'Bursa’nın Mucidi' ödülü almıştı. Ayrıca, cihaz elektrik şebekelerinde sıkça yaşanmakta olan aşırı gerilimleri 10 nanosaniyelik bir süredeki tepki hızı ile engelleyerek, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda kısacası elektriğin olduğu her yerde elektrik-elektronik cihazları korumakta ve buna bağlı yangın riskini engellediği kaydedildi. Gerilim sönümleyici olan Trimbox, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğiyle de kullanımı zorunlu durumda.