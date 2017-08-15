Troy Air Fest Umurbey'de

Birbirinden ünlü sanatçıların da sahne alacağı festival alanında son hazırlıklar yapılıyor. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, bütün vatandaşları festivale davet etti.

Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest, 17-18-19-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Türkiye'nin meyve deposu Umurbey'de düzenlenecek. Festival için, 75 dönümlük bir alan hazırlandı. Uçuş pistleri, konser ve aktivite alanı, Süper Enduro Yarış Pisti, yiyecek içecek ve çadır kurulacak bölgelerin yer aldığı festival alanı, 4 gün boyunca aralıksız hizmet verecek.

Deniz, müzik ve eğlence 4 gün boyunca devam edecek. Troy Air Fest biletleri, satışa sunulmasıyla birlikte her kresimden büyük ilgi gördü.

Yedi farklı ülkeden uçağın katılacağı festivalde yaklaşık 250 çocuk, 4 gün boyunca 20-25 dakikalık ringle savaş alanlarını ve abideleri havadan görebilecek. Hazırlanan 600 metrelik enduro pistinde 50-60 profesyonel enduro yarışçısı, mahalli yarışlar için ter dökecek. Balon turu, paraşüt ve serbest atlayıcılar, tüplü dalış etkinliklerinin de yer alacağı festivalde, katılımcılar gün boyunca 16 dönümlük plaj alanından yararlanabilecek. Gün içerisinde plaj partileri, voleybol turnuvaları, balon turu ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde, ünlü sanatçılar sahne alacak.

17 Ağustos'ta dünyaca ünlü sanatçı İnna, hayranlarıyla buluşacak. DJ Vanessa Moreno, Kıraç, Beyza Durmaz ve Teoman gibi ünlü isimler de festival kapsamında sahne alacak.

Çadır alanı, 4 gün boyunca etkinliklere katılmak isteyenleri misafir edecek. Ayrıca yiyecek ve içecek alanları da sürekli hizmet verecek.

ALTYAPI HAZIR

Umurbey Belediye başkanı Sami Yavaş, festival için bütün hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 75 dönümlük alanda, elektrik su ve altyapı çalışmalarının bittiğini söyleyen Başkan Yavaş "Uçak pistinde son rötuşlar yapılıyor. Konser ve çadır alanlarımız tamamıyla hazır vaziyette. Plaj alanımızda duş ve tuvaletler hazırlandı. Artık festival için geri sayıma başladık. Üç bin nüfuslu bir belde olarak 4 gün boyunca toplamda 60 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bu sene ilki gerçekleştirilecek olan festivalimize hem Çanakkale'den hem de tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Festival için Çanakkale kordon boyunda düzenlenen lansmanda konuşan Belediye Başkanı Sami Yavaş, festivalin hem belde hem de Çanakkale turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Umurbey Belediyesince düzenlenecek Troy Air Fest 17-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Umurbey’de düzenlenecek. Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda uçağın katılacağı festivalde, aynı zamanda çeşitli aktiviteler de düzenlenecek. Çanakkale ve Umurbey’i, uluslararası arenaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş “Bu kadar büyük çaplı bir organizasyonu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz konusunda tereddütlüydük. Ama her şey çok güzel gitti.

Sadece uçuşla da kalmadı iş... Avrupa Enduro yarışları ve ralli yarışları için bir pist yapılıyor şimdi. Yaklaşık 500 adet motosiklet, burada sıralama turları yapacak. Bu, yarışın Çanakkale ayağını oluşturacak. Bunun yanı sıra paraşütle atlama aktivitesi düzenlenecek. Çocuklarımızın hayallerine dokunacak bir F16 simülatörü de olacak. Çocuklarımız F16 kullanırmış gibi burada simülatör kullanacaklar. Ayrıca plajda çeşitli etkinlikler olacak. Burada büyük bir plaj hazırladık. Bu da Umurbey’e kazandırılmış oldu. Yaklaşık bin çadırlık bir alan oluşturduk. Her akşam konserler olacak. Dört gün boyunca hem yerli hem yabancı çok sayıda önemli sanatçı sahne alacak. Doyasıya eğlence olacak. Çocuklar için eğlenceler olacak. Çanakkale’nin en kapsamlı etkinliği olacak. Burada modern bir festival alanı da kalmış olacak. Bundan sonra da isteyen uçak indirecek, isteyen konser yapacak, isteyen motor sürecek. Böyle bir alanı kazanmış olduk. Umurbeylilerden büyük destek gördük. Onlar da bu etkinliğe ev sahipliği yapacaklar” dedi.

Çanakkale’nin Umurbey beldesinde yapılacak olan 4 günlük festival için program belli oldu. Bütün bilgiler resmî internet sitesinde paylaşıldı. Festivale ünlü akını var. Çanakkale gelecek günlerde yapılacak oldukça önemli bir festivale ev sahipliği yağacak. 17-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Umurbey’de yapılacak bu muhteşem festivale katılacak sanatçıları duyunca küçük dilinizi yutacaksınız. Muhteşem festival 4 gün boyunca festivale katılan herkesi çok sevindirecek. Bazı insanlar sırf bu festivale katılmak ve uçakları çok daha yakından görmek için muhteşem bir plan yaptı bile! Siz de çadırınızı satın alarak bir miktar para ile 4 gün boyunca eğlencenin doruk noktasına ulaşabilirsiniz. Çanakkale’de bu festival ile birlikte 4 gün boyunca 60 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca belediye, festival için, festivalin yapacağı alana özel olarak uçak pisti hazırlığını tamamlamaya yaklaştı. Bu festivalde en çok konuşulacak olan şeylerden birisi elbette uçaklar olacak. Denizin dibinde düzeanlenecek bu muhteşem festivale Kıraç, İnna, Teoman gibi çok ünlü isimler katılacak. Hem uçak motoruyla, hem bu sanatçılarla hem de plaj müzikleri ile tam anlamıyla kendinden geçmemek elde değil!

HEM DENİZE GİRECEK HEM DE FESTİVALE KATILACAKSINIZ

Festival alanında 4 gün boyunca sizde çadırlar ile vakit geçirebileceksiniz ki bu alanda çadırlarınızı getirmek için doğru bir şekilde hareket etmeniz çok daha doğru olacaktır. Daha önce kamp yapmayan ama bir çadır alıp kampa gidecek gençlere buradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Genelde kamp alanlarında uygun fiyatlarla alışveriş yapabileceğiniz bir yer yoktur. Eğer festival alanında iseniz elbette alışveriş yapabileceğiniz çok fazla şey olacaktır ama çok pahalı olacağını unutmayın.Genel ihtiyaçlarınızı ucuza satın almak için önceden planlamanızı tavsiye ediyoruz. Su, enerji içeceği, birkaç sebze ve meyve gibi birçok şeyi satın alarak kamp alanına gitmek en doğru hareket olacaktır. Konuyla ilgili olarak birçok bilgiyi siz de festivalin internet sitesinden öğrenebilirsiniz..

HEM UÇAKLAR İÇİN HEM DE MOTOSİKLETLER İÇİN ÖZEL PİSTLER YAPILIYOR

Umurbey’de yapılacak bu önemli festivale uçakların inip kalkması için bir pist yapılırken aynı zamanda adrenalinin zirveye çıkması için motosikletler için bir alan daha yapılıyor. Konuyla ilgili olarak birçok bilgi yine sitemizde yer alıyor. Birçok insanın merak ettiği bu detayı atlamamak gerekiyor. Festivale katılmak istiyorsanız biletleri buradaetkinlikvar.com/etkinlik/361/inna-konseri-troy-air-fest adresinden satın alabilirsiniz. Ayrıca bilet satan bazı mağazaları da sosyal medyadan öğrenmeniz mümkün. Oldukça ünlü pilotların festivale katılacağı herkesin malumu... Festival alanında eğlenmek için neredeyse her şey tamam! Siz de arkadaşlarınızı, çadırınızı ve uyku tulumunuzu alıp festival alanına gidebilirsiniz. Denizin hemen yanı başında olacak kamp alanına siz de çadırlarınızın kazıklarını iyi çakın, çünkü rüzgârdan dolayı çadırınız uçabilir!

