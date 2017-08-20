Diğer
Kategoriler

Troy Air Fest'te korkutan uçak kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Troy Air Fest'in son gününde, festival alanına mecburi iniş yapan ve tekeri çukura giren uçak ters döndü. Kazada uçak pilotu hafif şekilde yaralandı.

Troy Air Festte korkutan uçak kazası: 1 yaralı

20 Ağustos 2017 20:57
Çanakkale’de korkutan uçak kazası - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Troy Air Fest'in son günüde akşam saatlerinde uçak pilotu Mustafa Gürer (50), motoru arızalı olan Virus tipi tek motorlu 2 kişilik uçağı deneme amaçlı havalandırdı. İniş sırasında arızalanan uçak, pist yerine ileride bulunan festival alanına mecburi iniş yaptı. Bu esnada ön tekerleği engebeli arazide bulunan çukura giren uçak ters döndü. Uçak pilotu Mustafa Gürer kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

İlk müdahale AFAD'dan

Olası kaza ve acil durumlara karşı festival alanında bulunan Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin müdahalesi ile uçaktan yaralı olarak çıkarılan pilot, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ekibince uçağın düştüğü bölge emniyet şeridi ile çevrilirken olay yerinde bulunan Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz; AFAD arama ve kurtarma ekibince olaya hemen müdahalede edildiğini, yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutulduğunu ve uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldığını ifade etti. Uçak pilotu Mustafa Gürer, Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, 4 gündür süren havacılık festivaline gönüllü olarak katılan uçak pilotları burada etkinlik boyunca, küçük çocukları sevindirmek amacıyla uçuş gerçekleştiriyor. Kazanın yaşandığı uçakta pilot Gürer'in dışında herhangi birinin olmaması büyük sevinçle karşılandı.

Utku Yaşar Cüce

Etiketler: çanakkale, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç