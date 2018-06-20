TRT 1 CANLI İZLE | İran - İspanya maçı canlı izle goller izle

İran - İspanya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile İspanya karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi grupta İran'ın 3 İspanya'nın ise 1 puanı bulunuyor. İlk maçlarda İran Fas'ı uzatma anlarında bulduğu golle mağlup ederken; İspanya büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Portekiz ile 3-3 berabere kalmıştı.

İRAN - İSPANYA İLK 11'LER

İran: Beiranvand, Haji Safi, Ezatolahi, Pauraliganji, Omid, Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Azmoun, Ramin

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Isco, Silva, Lucas Vazquez, Diego Costa

İRAN - İSPANYA KARŞILAŞMASININ YAYINCISI

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda oynanacak İran - İspanya karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Saat 21.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

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