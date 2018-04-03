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TRT 1 CANLI İZLE: Juventus Real Madrid canlı izle maç kaç kaç ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus ile Real Madrid bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki Juventus Real Madrid mücadelesi hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar...

TRT 1 CANLI İZLE: Juventus Real Madrid canlı izle maç kaç kaç ?

03 Nisan 2018 14:27

Juventus Real Madrid canlı izle... Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında bu akşam geçen sene final oynayan Juventus ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Rakibini geçen sezon final maçında 4-1 yenerek kupayı müzesine götüren İspanyol temsilcisi Real Madrid İtalyan temsilcisi Juventus'un konuğu olacak. Budev dev mücadeleyi ise bu sezonki 5. Devler Ligi maçına çıkacak Cüneyt Çakır yönetecek.İşte karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler...

 Juventus Real Madrid CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın oynanacak Juventus - Real Madrid ve Sevilla - Bayern Münih karşılaşmalarıyla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşları ise 10-11 Nisan'da yapılacak. 

Aynı zamanda bu turda yarın Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. 

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde: 

Bugün 

21.45 Juventus-Real Madrid 
21.45 Sevilla Real Madrid 

4 Nisan Çarşamba 

21.45 Liverpool-Manchester City 
21.45 Barcelona-Roma  

Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak dev mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz, tivibu SPOR 2'den şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar bu sayfada yer alacak. 

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Juventus: Buffon, Barzagli, Chiellini, Sandro, Sciglio, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Costa, Higuain

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Ronaldo, Benzema

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynayacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.  

 

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