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TRT 1 CANLI İZLE: Manchester United Sevilla canlı izle! Manchester United Sevilla kaç kaç?

Manchester United Sevilla canlı izleme linkine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'turu rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Sevilla 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayın izleme bilgileri ise bu haberimizde yer alacak...

TRT 1 CANLI İZLE: Manchester United Sevilla canlı izle! Manchester United Sevilla kaç kaç?

13 Mart 2018 17:46

Manchester United Sevilla canlı izle...  UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma ile devam ediyor.İngiliz ekibi Manchester United, 0-0 biten rövanş karşılaşmasında Sevilla'yı ağırlayacak. TSİ 22.45'te başlayacak Manchester United - Sevilla maçını hakem Danny Makkelie yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Bu önemli karşılaşmayı bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

İngiliz ekibi Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele etti. Kırmızı Şeytanlar Basel, CSKA Moskova ve Benfica'nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı.

Manchester United İngiltere Premier Lig'de ise çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Manchester United 78 puanlı Manchester City'nin ardından 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı E Grubu'nda oynayan Sevilla gruptan 2. sırata çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar.

Sevilla La Liga'da ise bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. 28 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İspanyol ekibi 45 puan ile 5. sırada bulunuyor

 

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