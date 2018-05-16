Diğer
Kategoriler

TRT 1 CANLI İZLE | Marsilya - Atletico Madrid canlı izle goller izle

Marsilya - Atletico Madrid! UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki Marsilya - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Marsilya -Atletico Madrid maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

TRT 1 CANLI İZLE | Marsilya - Atletico Madrid canlı izle goller izle

16 Mayıs 2018 00:32

Marsilya - Atletico Madrid maçı! UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.


Parc Olympique Lyon'da oynanacak karşılaşmada saat 21.45'te başlayacak.


Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlardan birisi olan İspanyol temsilcisi, yarı finalde Arsenal'i eleyerek finale kalmayı başarmıştı.


Marsilya ise temsilcimiz Konyaspor'un da olduğu gruptan çıkmayı başarmış ve yarı finalde Salzburg'u elemişti.
Final öncesi iki takımda da cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Atletico Madrid'in başarılı teknik adamı Simeone aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle finali tribünden takip etmek zorunda kalacak.


İKİ TAKIM ARASINDAKİ 3. KARŞILAŞMA


Bu karşılaşma ile birlikte Marsilya ve Atletico Madrid Avrupa sahnesinde 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım daha önce 2008-2009 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ilk maçı Atletico Madrid kazanmış, ikinci maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.
 


MAÇ HANGİ KANALDA?

Marsilya ve Atletico Madrid finalinin Türkiye'deki yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında oynanacak karşılaşma Türkiye'de TRT Spor ve Tivibu Spor 2'den naklen ekranlara gelecek.

İki takım arasındaki finali ise Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.


824 MİLYON EUROLUK FİNAL


UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Marsilya -Atletico Madrid maçı öncesi iki takımın toplam futbolcu değeri dikkat çekiyor. İki takımın toplam futbolcu değeri 842 milyon Euro.


MARSILYA - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


MARSILYA - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç