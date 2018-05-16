TRT 1 CANLI İZLE | Marsilya - Atletico Madrid canlı izle goller izle

Marsilya - Atletico Madrid maçı! UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.



Parc Olympique Lyon'da oynanacak karşılaşmada saat 21.45'te başlayacak.



Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlardan birisi olan İspanyol temsilcisi, yarı finalde Arsenal'i eleyerek finale kalmayı başarmıştı.



Marsilya ise temsilcimiz Konyaspor'un da olduğu gruptan çıkmayı başarmış ve yarı finalde Salzburg'u elemişti.

Final öncesi iki takımda da cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Atletico Madrid'in başarılı teknik adamı Simeone aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle finali tribünden takip etmek zorunda kalacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 3. KARŞILAŞMA



Bu karşılaşma ile birlikte Marsilya ve Atletico Madrid Avrupa sahnesinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 2008-2009 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ilk maçı Atletico Madrid kazanmış, ikinci maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.





MAÇ HANGİ KANALDA?

Marsilya ve Atletico Madrid finalinin Türkiye'deki yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında oynanacak karşılaşma Türkiye'de TRT Spor ve Tivibu Spor 2'den naklen ekranlara gelecek.

İki takım arasındaki finali ise Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.



824 MİLYON EUROLUK FİNAL



UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Marsilya -Atletico Madrid maçı öncesi iki takımın toplam futbolcu değeri dikkat çekiyor. İki takımın toplam futbolcu değeri 842 milyon Euro.



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