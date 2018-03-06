TRT 1 CANLI İZLE: PSG Real Madrid canlı izle şifresiz | PSG Madrid canlı skor

PSG Real Madrid maçı TRT 1,AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? PSG Real Madrid maçı bu akşam saat 22'45'de oynanacak. Mücadeleyi şifresiz ve canlı olarak bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. İlk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajını kullanıp Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Real Madrid, Neymar'ın yokluğunda kazanmak isteyen PSG ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgilelerİ ve maçın sonlanması ile beraberde PSG Real Madrid geniş özet ve gollerine ulaşabileceksiniz...



PSG'de Neymar şoku

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

Fransa Ligue 1'de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG'de yıldız oyuncu Neymar şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, Neymar'ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Real Madrid rövanşında yok

Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 6 Mart'ta Real Madrid ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. PSG, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti. Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kadroya katılmış ve PSG ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.

PSG, rakip tanımıyor

Fransa Ligi'nde en yakın rakibi Monaco'ya 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG, son 10 maçında tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldı. Ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan yıldızlar topluluğu, evinde oynayacağı Real Madrid'i eleyerek kupaları müzesine götürmek istiyor.

Real'de hedef Şampiyonlar Ligi Kupası

Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez müzesine götüren son şampiyon Real Madrid'de İspanya Ligi La Liga'da işler yolunda gitmiyor. Ezeli rakibi Barcelona'dan 15 puan fark yiyerek 3. sırada bulunan eflatun-beyazlılar, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. İlk maçı 3-1 kazanan Zidane'ın öğrencileri ikinci maçta kendisine yetecek skoru alarak Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maç

Real Madrid 3 - 1 PSG

Real Madrid 1 - 3 PSG

Real Madrid 1 - 0 PSG

PSG 0 - 0 Real Madrid

PSG 0 - 1 Real Madrid