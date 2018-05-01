TRT 1 CANLI İZLE: Real Madrid Bayern Münih canlı izle | Real Bayern maç kaç kaç?

Real Madrid Bayern Münih canlı izleme linki bu haberimizde yer alıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı. Rövanş karşılaşması ise bu akşam saat 21.45'de başlayacak ve bu önemli mücadele ile ilgili tüm bilgileri ve maçı canlı olarak izleme imkanını bu haberimiz üzerinden bulabileceksiniz. İşte kritik karşılaşma ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler..

UEFA'dan Çakır'a dev görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'da oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya’nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Allianz Arena'da oynanan turun ilk maçında gülen taraf 2-1'lik skorla Madrid ekibi olmuştu.

5. yarı finaline çıkacak

Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.

İLK MAÇTA REAL MADRİD ALMANYA'DA AVANTAJI KAPTI!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

Allianz Arena'da Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i konuk etti. İlk gol perdesini ev sahibi ekip açtı. 28. dakikada Rodriguez'in pasında topla buluşan Kimmich, ağları sarsarak skoru 1-0 yaptı. 45. dakikada Real Madrid, Marcelo'nun golüyle skoru eşitledi ve iki takım soyunma odasını 1-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 57. dakikada Vazquez'in ortasında Asensio, şık bir golle İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Zidane'ın öğrencileri tur kapısını araladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak.

