TRT 1 CANLI İZLE:Real Madrid Liverpool maçı canlı izle Real Madrid Liverpool kaç kaç!

Şampiyonlar Ligi Real Madrid Liverpool maçı TRT 1 canlı izle linki ile karşınızdayız. Real Madrid Liverpool. İki ekip 2018 Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek. Real Madrid bu maçta galip gelerek üst üste 3 kez kupayı müzesine götürerek tarih yazmak istiyor. Liverpool ise 6.kez kupayı kazanan taraf olma peşinde. İşte maça dair tüm notlar...

REAL MADRİD FİNALE NASIL GELDİ!

İspanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktı. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Juventus'u geçen real Madrid, yarı finalde ise Bayern Munih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

LİVERPOOL FİNALE NASIL GELDİ!

Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan lider çıktı. İngiliz ekibi son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Manchester City'i ve yarı finalde Roma'yı eleyerek finale yükseldi.

REAL MADRİD 12, LİVERPOOL 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu sene Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacaklar. Kiev'de oynanacak devler ligi finali öncesinde iki takım bu organizasyonda 5 kez karşı karşıya geldiler. Son iki senenin şampiyonu olan Real Madrid, kupayı 12 kez kaldırırken Liverpool ise 5 kez müzesine götürmeyi başarmış. İşte Real Madrid ile Liverpool'un kupayı kazandığı tarihler...

Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017

Liverpool: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005