TRT 1 İZLE: Arjantin İzlanda maçı canlı izle Arjantin İzlanda maç kaç kaç?

Arjantin İzlanda maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. 2018 Dünya Kupası karşılaşmasında yıldızlar topluluğu Arjantin son yılların çıkışa geçen ülkelerinden biri olan İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçın tüm ayrıntılarını ve Arjantin İzlanda maçının geniş özeri ve gollerini izlemek için bu sayfadan ayrılmayın....

Arjantin - İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi bu sayfada yer alacak.

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Tangocuların hedefi şampiyonluk

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek. 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Katıldığı 16 Dünya Kupası'nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.

Güney Amerika ekibi, Rusya'daki Dünya Kupası'na son finalist unvanı ile katılıyor. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti. Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.

İzlanda'nın ilk Dünya Kupası

Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'in karşısına çıkıyor. İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor. İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Ukrayna ve Milli Takımımızın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)



Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)

İzlanda'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Hannes Halldorsson (Randers), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland) ve Frederik Schram (Roskilde)

Defans: Holmar Orn Eyjolfsson (Levski Sofia), Sverrir Ingi Ingason (Rostov), Hordur Magnusson (Bristol), Birkir Saevarsson (Valur), Ragnar Sigurdsson (Rostov) ve Ari Freyr Skulason (Lokeren)

Orta Saha: Kari Arnason (Aberdeen), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Jon Dadi Bodvarsson (Reading), Samuel Fridjonsson (Valerenga), Aron Gunnarsson (Cardiff), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Ingvi Traustason (Malmo), Gylfi Sigurdsson (Everton) ve Olafur Ingi Skulason (Karabukspor)

Forvet: Rurik Gislason (Sandhausen), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Alfred Finnbogason (Augsburgo) ve Bjorn Bergmann Sigurdarson (Rostov)