TRT 1 Portekiz Fas canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle

TRT 1 Portekiz Fas canlı izle! Dünya Kupası'ndan gözler gruplardan oynanan ilk maçların ardından ikinci maçlara çevrildi. Heyecan tüm hızılyla sürerkek ilk maçta muhteşem bir mucadele sonrası İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, 90+5. dakikada yediği golle İran'a boyun eğen Fas ile karşılaşıyor. Ronaldo önderliğindeki Portekiz'de hedef mutlak galibiyet. TRT 1 Portekiz Fas canlı izlemek için ise aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz...

Portekiz-Fas maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda heyecan ikinci maçlarla devam ederken Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. 20 Haziran Çarşamba günü TSİ 15.00'te Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak Portekiz-Fas maçı TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı izlenebilecek.

Aralarında oynadıkları maçlar

15.08.2004 Fas 1 - 2 Portekiz

11.06.1986 Portekiz 1 - 3 Fas

İki takım arasında tarih boyunca iki maç oynandı. Bunlardan birini Portekiz kazanırken birini ise Fas kazanmayı başardı. 1986 Dünya Kupası gruplarında oynanan maçta Fas, Portekiz'i 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini almıştı.

A Grubu'nda lider İran

İlk maçlar sonucunda Fas'ı yenen İran grupta lider durumda bulunuyor. Sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Portekiz 2., İspanya ise 3. sırada yer alırken, puansız Fas ise son sırada bulunuyor.

İŞTE TRT 4K FREKANS AYARLARI:

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

TRT 4K HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekirken tüm bu imkanlara sahip olan kişiler Türksat uydusu üzerinden, Turkcell TV Plus 100. Kanaldan ya da Digiturk 399. kanaldan TRT 4K'yı izleyebilecek.

Son dönemlerin en büyük yeniliklerinden birisi olarak görülen 4K yayınlarda giderek artan bir kullanım oranının olması teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle geliştirilen yeni iş birlikleri ile birlikte 4K çözünürlüğünün desteklendiği içeriklerin artması kullanıcıları da 4K'ya geçiş noktasında teşvik edici oluyor.