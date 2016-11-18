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TRT, 44 ülkeden 130 medya mensubunu Antalya’da buluşturuyor

4. Uluslararası Medya Eğitim Programı, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere 44 ülkeden 130 medya mensubunun katılımıyla 21-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

TRT, 44 ülkeden 130 medya mensubunu Antalyada buluşturuyor

18 Kasım 2016 15:07

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının da destek verdiği TRT Uluslararası Medya Eğitim Programı’na 44 ülkeden radyo, televizyon, haber ve yeni medya çalışanları katılacak. Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMEP) çerçevesinde yurt dışından gelen medya çalışanlarına mesleki konularda katkıda bulunmak amacıyla TRT’nin yayıncılık dünyasındaki bilgi, birikim ve tecrübesi alanlarında başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkmış uzman eğiticileri tarafından aktarılacak. Ahmet Yeşiltepe, İsmail Kılıçarslan gibi medya profesyonellerinin sunumlarıyla katkıda bulunacağı programda yazar Alev Alatlı da konferans verecek.

13 televizyon kanalı, 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 uluslararası ve 3 yerel radyo istasyonu, trt.net.tr ve trt.world.com ile 41 dil ve lehçede yayın, teleteks yayını “TRT Akademi “TeleVİZYON”, “TRT Çocuk”, “Radyovizyon”, “Bir Dünya Müzik” isimli basılı dergileriyle Türkiye ve dünyaya yayın yapan TRT’nin televizyon, radyo, haber, yeni medya, arşiv ve bilgi teknolojisi alanlarındaki 52 yıllık kurumsal tecrübesinin çeşitli başlıklarla aktarılacağı eğitim programında, TRT’nin vizyonu ve misyonu katılımcılarla paylaşılacak.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka programın ilk günü yabancı katılımcılara yönelik "15 Temmuz Silahlı Darbe Girişimi, Türk Halkının Reaksiyonu ve Medyanın Rolü" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.
TRT’nin ev sahipliğindeki eğitim programının sonunda katılımcılara sertifika verilecek. 

Etiketler: TRT


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