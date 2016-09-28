2012'den bu yana Eurovision'a katılım olmadığını belirten Durgut, INFE TURKEY - Eurovision Dream Resmi Eurovision Fan Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde tüm Eurovision severlerin ortak talebini, dilekçe-mektup şeklinde TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve TRT Müzik Dairesi Başkanı Amber Türkmen’e ilettiklerini söyledi.

TRT’den yapılan açıklamada ise TRT Müzik Dairesi Başkanı Amber Türkmen’le, INFE Turkey Genel Koordinatörü Ali Durgut’un, mektup sonrası bir görüşme yaptığı belirtilerek, “Eurovision ile ilgili açıklama yakında TRT tarafından yapılacaktır. Ayrıca Eurovision Dream - INFE Turkey'in ve Genel Koordinatörü Ali Durgut'un çalışmaları TRT tarafından takip edilmekte ve takdirle karşılanmaktadır” denildi.

