TRT Genel Müdürlüğüne Eren atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen üç aday arasından ekli listede adı yazılı kişinin ‘İbrahim Eren’ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne atanması; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

4 YILDIR TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı ve sonrasında medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.

Musa Erdoğan