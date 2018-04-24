TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında yeni gelişme

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye yerleşkesi ve Taksim Meydanı’nın işgaline ilişkin 131 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya 31 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

64 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, 31’i tutuklu 64 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, 24 sanık hakkında, 3 vatandaşın şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

35 sanığın 39 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 507’şer yıldan 780’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği mütalaada, 24 sanık hakkında ise 49 vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 637’şer yıldan 980’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

57 sanık hakkında beraat talebi

Savcı mütalaasında, 57 sanık hakkında beraat kararı verilmesini isterken, 2 sanığın dava dosyasının ayrılmasını talep etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Harbiye'deki TRT binasının işgaline ilişkin hazırlanan iddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.

Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise 99 sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, TRT binasının işgali ve Taksim Meydanı’nın kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin açılan davaların birleştirilmesine karar vermişti.