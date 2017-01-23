TSYD Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen sohbet toplantılarının bu haftaki konuğu TRT’nin başarılı spikeri Cüneyt Ersan oldu. Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu maçını TRT’de naklen sunan Cüneyt Ersan, Malatya HAS otelde düzenlenen toplantıya TRT ses teknikeri Faruk Onay ve spor muhabir Yasin Köse ile birlikte katılarak Malatya'daki spor basınıyla tecrübelerini paylaştı.

Spiker Cüneyt Ersan, kendisinin de yerel basından geldiğini belirterek, “Ben de Konya'da bir yerel kanalda uzun süre çalıştım ve TRT’ye geçtim. Anadolu'da yerel medyanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu nedenle TSYD Malatya temsilciliğinin bu sohbet toplantılarını oldukça önemli görüyorum. Malatya’ya defalarca geldim ve gittim, spor konusunda Malatya güçlü şehirlerimizden bir tanesi. Spiker maç anlatırken asla taraf olamaz. Taraf olursa bu işi yapamaz ve bir süre sonra ona maç vermezler. İyi bir spiker gördüğünü en iyi şekilde seyirciye anlatandır. Ama taraf olursanız asla iyi bir maç anlatamazsınız” diye konuştu.

Türkiye genelinde çok iyi statların yapılmasına rağmen seyircinin tribünlerden uzaklaştığını da kaydeden Cüneyt Ersan, “Eskişehir, Göztepe ve Adana Demirspor’un seyirci desteği devam ediyor. Bu takımların seyircisi tribünleri, doldururken, Malatya gibi futbol şehri bir ilde tribünlerin boş olması ve kale arkalarının seyircisiz olması oldukça düşündürücü. Seyircinin stada gelmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Yeni Malatyaspor ligde zirveyi son haftaya kadar zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ise sohbet toplantısına katılan TRT Spikeri Cüneyt Ersan’a kayısı ve Yeni Malatyaspor forması hediye etti.