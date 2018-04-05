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TRT SPOR CANLI İZLE: Arsenal CSKA Moskova canlı izle | Arsenal CSKA kaç kaç ?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eleme maçında İngiliz ekibi Arsenal ile CSKA Moskova karşılaşacak. Peki Arsenal CSKA Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

TRT SPOR CANLI İZLE: Arsenal CSKA Moskova canlı izle | Arsenal CSKA kaç kaç ?

05 Nisan 2018 14:54

Arsenal CSKA Moskova canlı izle... İngiltere Premier Lig'de Arsenal bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna 2. kupada devam eden CSKA Moskova ile karşılaşacak. Çeyrek final serisinin ilk maçını taraftarı önünde oynayacak OLANArsenal, rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı eline geçirmek istiyor. CSKA Moskova ise Arsenal deplasmanında sürpriz peşinde olacak.Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ise haberimizde yer alıyor.

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Arsenal - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Nisan Perşembe günü saat 22:05'te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Tivibuspor 5'ten de şifreli yayınlanacak maç ile ilgili bütün ayrıntıları bu haberimizde bulabilirsiniz.

Gruptan lider çıktılar

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Arsenal 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde ise H Grubu'nda mücadele etti ve grubu 13 puanla lider tamamladı. Londra ekibi daha sonra sırasıyla Östersunds ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nden geldiler

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla gruptan çıkamayan CSKA Moskova yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Rus ekibi Avrupa Ligi'nde ise Kızılyıldız ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale kaldı.

 

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